Antakya'daki tarihi yapı edebiyat müzesine dönüştürülüyor

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya ilçesindeki tarihi bir binanın edebiyat müzesine dönüştürüleceğini bildirdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya ilçesindeki tarihi bir binanın edebiyat müzesine dönüştürüleceğini bildirdi.

Yayman, yazılı açıklamasında, son 3 yıldır Hatay'ı müzeler şehri ve kültür turizminin başkenti yapacaklarını dile getirdiklerini hatırlattı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Hatay Turizm Platformu olarak korona salgını döneminde dahi düzenli olarak toplandıklarını vurgulayan Yayman, Hatay turizmini salgın sonrası döneme hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Yapılacak edebiyat müzesinin de bu hedefler doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu söyleyen Yayman, şunları kaydetti:

"Hatay'a gelen bir turistin eşsiz hikayemizle aklını, harika yemeklerimizle midesini ve muhteşem müzelerimizle ruhunu doyurmayı hedefliyoruz. Hatay, Türkiye'nin açık hava müzesidir ve bacasız sanayi turizmden daha fazla pay almalıdır. Saray Caddesi üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binanın restore edilme aşamalarını adım adım izledik. Kısa sürede bu binanın kurtarılarak yeni bir fonksiyon verilmesi şehrimiz adına çok önemli ve mutluluk verici bir gelişmedir. Bina hem yok olmaktan kurtarılmış hem de şehrin en güzel binalarından biri olmuştur. Yaparsa AK Parti yapar" sözünü hayata geçirmenin ve Hatay Edebiyat müzesini de yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Yayman, eserin Hatay'a kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Hatay Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör'e teşekkür ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu