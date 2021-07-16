Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.
Dün akşam saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangına, bölgeye yönlendirilen söndürme ekiplerince müdahale edildi.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz