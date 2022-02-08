Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

AA, Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangını itfaiye söndürdü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Antakya Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan 31 AIL 234 plakalı minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

AA / Salim Taş - Güncel

Antakya, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title