Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı
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Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı

Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

31.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:06
Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı

'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

ilçesi Kocaabdi Mahallesi Caddesi üzerinde seyreden Burak Cebeli idaresindeki 31 E 0375 plakalı içecek taşıyan kamyonetin tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle çöken yola girdi.

Tekeri çukura düşen kamyonet, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Mahalle sakinleri, önlem amacıyla çukurun etrafında taş koyup yetkililere verdi.

Kaynak: AA
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