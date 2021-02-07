Antakya'da seyir halindeki araç yandı
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Antakya'da seyir halindeki araç yandı

07.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:54
Antakya'da seyir halindeki araç yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 31 UY 402 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Honda Kavşağı'nda hareket halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini park edip, dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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