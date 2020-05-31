Antakya'da park ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması Antakya Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezi ve kırsaldaki park ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Antakya Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezi ve kırsaldaki park ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Park ve yürüyüş alanlarında ilaçlama yapan ekipler, oyun parkları ve bankları da temizledi.

Ekipler ayrıca Arpahan ve Paşaköy mahallerinde meydan ve ibadethaneleri dezenfekte etti.

Kaynak: AA