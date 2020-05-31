Antakya'da park ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması
Antakya Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezi ve kırsaldaki park ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
31.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:11
Antakya Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezi ve kırsaldaki park ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Park ve yürüyüş alanlarında ilaçlama yapan ekipler, oyun parkları ve bankları da temizledi.
Ekipler ayrıca Arpahan ve Paşaköy mahallerinde meydan ve ibadethaneleri dezenfekte etti.
Kaynak: AA