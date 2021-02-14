Antakya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücünü yaralandı
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Antakya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücünü yaralandı

14.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:20
Antakya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücünü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serap D. yönetimindeki 27 ZE 409 plakalı otomobil, Saraykent Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde Mehmet Hanifi Zeytinali'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zeytinali, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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