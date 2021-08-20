Antakya'da ibadethanelerde temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı

Antakya Belediyesi, kent merkezindeki cami, kilise, havra, türbelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Antakya Belediyesi, kent merkezindeki cami, kilise, havra, türbelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ibadethanelerin her zaman temiz kalması için belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdükleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca temizlik ve dezenfekte çalışmalarının salgın dönemi bitene kadar sıklıkla gerçekleştirileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu