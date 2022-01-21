Antakya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kanatlı Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan aile, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.