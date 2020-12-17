Antakya'da çamura saplanan halk otobüsü kurtarıldı
17.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:07
Antakya'da çamura saplanan halk otobüsünü belediye ekipleri kurtardı.
Antakya'da çamura saplanan halk otobüsünü belediye ekipleri kurtardı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü Aksaray Mahallesi'nde çamura battı.
Sürücü aracı bulunduğu yerden çıkaramayınca belediyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri kamyon yardımıyla otobüsü hatla çekerek kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş