Son dakika: Antakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika: Antakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

17.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:49

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antakya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antakya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek caddeleri olan Atatürk, Gündüz, Saray ve Kemal Paşa caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Son dakika: Antakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Antakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Antakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika: Antakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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