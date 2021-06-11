Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi
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Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi

Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 218 personel, 32 ayrı ekip ile geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 218 personel, 32 ayrı ekip ile geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da kamu düzeninin sağlanması, virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskin yönetilmesi, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Antakya ilçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğu altında olan bağlı ara sokaklara, sabit ve yaya olarak seyir halindeki kişilere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü katılımıyla 218 personel, 32 ekip ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Bin 887 kişinin GBT kaydı sorgulanırken, 255 araç kontrol edildi. Aynı zamanda 1 adet yoklama kaçağı hakkında da gerekli adli işlem yapıldı. Kontrol edilen 255 araçta ise 2 aracın muayenesi olmadığından 650 TL ve 2 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı 10 bin 792 TL, 4 araca sigortasızlıktan 569 TL 3 araca ise 3 bin 326 idari yaptırım uygulandı. - HATAY

Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi
Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi
Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi
Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi
Antakya'da 32 ekiple asayiş denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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