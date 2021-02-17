"Antakya Carra Peyniri" tescillendi
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"Antakya Carra Peyniri" tescillendi

17.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:50

Hatay'ın Antakya ilçesine özgü "Antakya Carra Peyniri" Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Hatay'ın Antakya ilçesine özgü "Antakya Carra Peyniri" Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, ATSO Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması için 2005 yılından bu yana önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Çinçin, bu kapsamında Hatay'a özgü 6 ürüne coğrafi işaret belgesi aldıklarını belirtti.

Antakya'ya özgü Antakya Carra Peyniri'ne de coğrafi işaret belgesi alındığını dile getiren Çinçin, "Antakya Carra Peyniri'nin en büyük özelliği peynir ve çökeleğin bir arada kullanılması. Antakyalıların çok sevdiği ikiliyi bir araya getirdik. Bu 7 ürünün içinden Samandağ Ney'ini ayrıştırıyorum. Çünkü o tüketilebilir bir gıda ürünü değil ilk defa böyle bir tescil aldık." dedi.

Bu ürünlerin hepsinin ücretsiz kullanım hakkını kadın kooperatiflerine devrettiklerini aktaran Çinçin, kendi üretimlerinde coğrafi tescil belgelerini kullanacaklarını, bu şekilde kadın kooperatiflerine destek sağlamış olduklarını kaydetti.

Toplantıya, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Kadriye Şahin ve bazı kadın kooperatifi temsilcileri katıldı.

'Antakya Carra Peyniri' tescillendi
'Antakya Carra Peyniri' tescillendi
'Antakya Carra Peyniri' tescillendi
'Antakya Carra Peyniri' tescillendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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