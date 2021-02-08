Antakya Belediyesinden ibadethanelerde temizlik çalışması
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Antakya Belediyesinden ibadethanelerde temizlik çalışması

08.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:56
Antakya Belediyesinden ibadethanelerde temizlik çalışması

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler ilçede bulunan cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizliğini yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kutsal mekanların temizliğine önem verdiği ve her zaman temiz kalması için ekiplerinin çalışmalarını özenle gerçekleştirdiği belirtildi.

İbadethanelerde temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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