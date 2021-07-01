Antakya Belediyesi Gsk Güreş Takımından Büyük Başarı
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Antakya Belediyesi Gsk Güreş Takımından Büyük Başarı

Antakya Belediyesi Gsk Güreş Takımından Büyük Başarı
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Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonunun 18-23 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlediği 11, 12, 13 yaş minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında takım olarak 4.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonunun 18-23 Haziran 2021 tarihlerinde Antalya'da düzenlediği 11, 12, 13 yaş minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında takım olarak 4. olan ve birçok derece alan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımını tebrik etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği şampiyonaya 11, 12, 13 yaşlarında sporcularla katılan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarı göstererek 1 birincilik, 2 üçüncülük, 1 beşincilik, 1 yedincilik, 1 dokuzunculuk ile takım olarak 4. oldu.

Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımının antrenörü Ali Arıkoğlu ve ile minik pehlivanları tebrik eden Başkan Yılmaz, "Antakya'da güreşi seven ve bu spora yetenekli zengin bir potansiyelimiz var. Bizlere düşen görev altyapıya önem vererek, yetenekli gençleri yetiştirmek ve Türk güreşine yeni yıldızlar kazandırmaktır. Çünkü biz sporun tüm branşlarında olduğu gibi güreşte de başarının altyapıya önem vererek geleceğine inanıyoruz.

Sporcularımızın başarıları ve ata sporumuz güreşin Antakya'da öneminin devam etmesi bizleri mutlu ediyor. 11, 12, 13 yaş minikler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında 4. olan Antakya Belediyesi GSK güreş takımı ve dereceye giren sporcularımız bizleri gururlandırdılar, bu başarıda emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere sporcularımızın ailelerine, hocalarına ve tüm emeği geçenlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Yayın Tarihi :

01 Temmuz, 2021

Antakya Belediyesi Gsk Güreş Takımından Büyük Başarı

Kaynak: Habermetre

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