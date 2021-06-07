Antakya Belediyesi Ekiplerinden Sınav Öncesi Çay, Simit İkramı

Antakya Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı öncesinde simit ve çay ikramında bulundu.

Antakya Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı öncesinde simit ve çay ikramında bulundu.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, sınav için sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrenci, öğretmen, veli ve idari personeller için sıcak çay ve simit hazırlanarak okul önlerinde dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Antakya Belediyesi ekipleri, başta öğrenciler olmak üzere öğretmeninden, velisine, idarecisinden, personeline pandemi şartlarına uygun, hijyen kurallarına dikkat ederk çay, simit ve su ikramında bulundu.

Lise Giriş Sınavının yapıldığı noktalarda vatandaşlar dağıtılan simit ve çayları alarak yapılan jestten dolayı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a teşekkürlerini ilettikleri vurgulandı.

Yayın Tarihi :

07 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre