Antakya Altınçay'da altyapı ihtiyaçları karşılandı HATSU "Temiz ve Sağlıklı Çevre" ilkesiyle kanalizasyon hattı problemi olan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, Antakya'ya bağlı Altınçay Mahallesi Mehmet Kafadar Caddesi'nde kanalizasyonu eksik kalan meskenler için yeni kanal bağlantısı yapıldı.

Sağlıklı yaşama katkı sağlandığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğine dikkat çeken HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe, 1 kamyon ve 3 personelin görev yaptığını açıklayarak, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Bültenler