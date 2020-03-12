ANSİAD'dan ekonomik krize karşı 7 maddelik öneri Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSiAD) korona virüsü, İdlib'te ateşkes sağlanması ve Rusya ile yaşanan sıkıntıların daha fazla ekonomik krize dönmemesi için 7 maddelik öneri paketi hazırladı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSiAD) korona virüsü, İdlib'te ateşkes sağlanması ve Rusya ile yaşanan sıkıntıların daha fazla ekonomik krize dönmemesi için 7 maddelik öneri paketi hazırladı. Kaynak: Dunya.com