ANSİAD'dan ekonomik krize karşı 7 maddelik öneri
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSiAD) korona virüsü, İdlib'te ateşkes sağlanması ve Rusya ile yaşanan sıkıntıların daha fazla ekonomik krize dönmemesi için 7 maddelik öneri paketi hazırladı.
12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:08
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSiAD) korona virüsü, İdlib'te ateşkes sağlanması ve Rusya ile yaşanan sıkıntıların daha fazla ekonomik krize dönmemesi için 7 maddelik öneri paketi hazırladı.
Kaynak: Dunya.com