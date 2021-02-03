Anonymous nedir? Anonymous twitter hesabı! Anonymous son dakika gelişmeleri
Son günlerde sıkça gündeme gelen çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacker grubu Anonymous nedir? Anonymous twitter hesabı! Anonymous son dakika gelişmeleri
Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder. İşte Anonymous hakkında detaylar
ANONYMOUS NEDİR, NE DEMEK?
Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubu.
Konsept önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk tarafından da kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampayanlarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi. Eylemler, kendilerini "Anonim" olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.
4chan, ilgili wiki, Encyclopadia Dramatica ve bazı forum sayfaları gibi pek çok web sitesinin Anonymous ile güçlü bağlantıları bulunmaktadır. 2008 yılındaki tartışmalı, kamuoyunda yankılanan DDoS saldırılarından sonra, grup üyeleriyle bağlantılı olay sayısı artmıştır. CNN, uluslararası arenadaki gücü göz önüne alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.
Anonymous geniş isimsiz bir kolektif olarak her türlü insan kavramını temsil eder.
Grup, kullanıcılarının kolektif, kolayca, basit tanımına giremez olduğu gerçeğini vurgulamak eğilimindedir. Bunun yerine sık sık algılanan nitelikleri açıklayan aforizmalar ile tanımlanır. Grubun kendileri hakkında yaptığı kamuoyunca en çok bilinen tanım:
"Biz Anonymous'uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin."
ANONYMOUS TWİTTER HESABI: @YourAnonNews
ANONYMOUS'UN BAZI EYLEMLERİ
- Habbo saldırısı: Sanal bir otel olarak düzenlenmiş olan sosyal paylaşım sitesi Habbo Anonymous'un sıkça hedef aldığı sitelerden biridir.
- Hal Turner saldırısı: Hal Turner'ın ifadesine göre 2006 Aralık ve 2007 Ocak ayında kendilerini Anonymous olarak tanıtan kişilerin saldırısı sonucu binlerce dolarlık zarara uğramıştır.
- Chris Forcand'ın tutuklanması: 7 Aralık 2007'de çocuk istismarı suçlamasıyla 53 yaşındaki Chris Forcand, Global Television Network'ün ifadesine göre Anonymous grubunun faaliyeti sonucunda yakalanmıştır
- Plan Chanology: (21 Ocak 2008) Scientology Kilisesi'ne karşı bu aktivite sonucu grup basında geniş yankı uyandırmıştır.
- No Cussing Club (2009)
- İran Seçimleri Protestosu (2009)
- Avustralya'da internet sansürü karşıtı eylemler: Operation Didgeridie (2009), Operation Titstorm (2010)
- Operation Leakspin
- Zbabwe: Zimbabwe hükümetinin web sitesi Wikileaks belgelerine uygulanan sansür nedeniyle saldırıya uğramıştır.
- FiGael Sitesine saldırı
- Arap Baharı'na destek: Operation Egypt [Mısır Harekâtı] and Operation Tunisia [Tunus Harekâtı][kaynak belirtilmeli]
- Digiturk'e Saldırı [Operation DIGITURK] (2012)
- The Pirate Bay, Megaupload, SOPA protesto
- 2009 yılı Nisan ayında, The Pirate Bay sonra sanık "ticari ve organize biçimde" geniş telif hakkı ihlali kolaylaştırılması suçlu bulundu.
- Operasyon resel Blackout: Grup tarafından yayınlanan bir video, Facebook adlı web sitesini hedef olarak gösterirken 60.000 sunucusunun çökertilebileceğini iddia etmişlerdir.
- GoDaddy Saldırısı (2012)
- "opIsrael" Operasyon adıyla, 7 Nisan 2013'te "Filistin halkına zulmetmek ve ülkenin İnternet'ini kesme girişiminde bulunmak" yüzünden, İsrail'in sağlık, sosyal hizmet, güvenlik vb. sitelerine saldırmış ve İsrail'i 3 milyar Dolar zarara uğratmışlardır.
- Batı dünyasının görevini terk etmesi için ağır baskı uyguladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, küresel hacker grubu Anonymous'un da hedefi oldu. Anonymous, Başbakanlık bürosunun e-mail hesabına girerek yüzlerce yazışmayı internete sızdırdı.
- 3 Şubat 2021 tarihinde Türkiye İçişleri bakanı, Süleyman Soylu'nun, şahsi telefon numarasını, kimlik bilgilerini ve bir takım gâyriresmi, "Hacker grubunun iddiasıyla Torpil dosyalarını kamuoyuna sızdırmışlardır.