Anonsu duyan yangına koştu
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Anonsu duyan yangına koştu

Anonsu duyan yangına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Menteşe Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Menteşe Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Camiden yapılan anonsa söndürme çalışmalarına katılan vatandaşın da desteğiyle, yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; hava kararmaya yakın Menteşe Mahallesindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durum hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu arada mahalle de yaşayan vatandaşlar da eline ne geçirdiyse yangını söndürmek için olay yerine koştu. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı ve 2 saat de soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Camiden yapılan anons ve mahalle halkının olağan üstü gayreti ile yangın daha da büyümeden söndürüldü. Meydana gelen orman yangını sonrası yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. - DENİZLİ

Anonsu duyan yangına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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