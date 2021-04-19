ANONSLA 'TEDBİR' UYARISI YAPTIĞI KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU İÇİN TÖREN

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in son görüntüleri ortaya çıktı. Mustafa Dönmez arkadaşı Şenol Azman ile cep telefonuyla görüntülü görüştü. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Dönmez arkadaşıyla görüştüğü sırada göğsünün sıkıştığını ama iyi olduğunu belirtirken, kitap istedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilen ve entübe olmadan bir gün önce 9 Nisan günü Mustafa Dönmez, Şenol Azman ile yeniden görüştü. Şenol Azman el sallayan arkadaşına, Oradan bir an önce çıkacaksın derken, Dönmez ise, İnşallah diye yanıt verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı