Anonim yazardan Trump'ı anlatan kitap: 'Zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike'

11.11.2019 07:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 07:31

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı 'zalim, beceriksiz ve ulus için bir tehlike' olarak tanıtan isimsiz bir yazarın kaleme aldığı kitabın 19 Kasım'da satışa sunulması bekleniyor.



Kendini 'Trump yönetiminde kıdemli bir yetkili' olarak tanımlayan anonim bir yazar, gözlem ve deneyimlerinden hareketle ABD Başkanı'nın karakter tahlilini yaptığı 'uyarı niteliğinde' 259 sayfalık bir kitap yayımlayacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle