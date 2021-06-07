Anonim Halk Edebiyatı Türleri nelerdir?
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Anonim Halk Edebiyatı Türleri nelerdir?

Anonim Halk Edebiyatı Türleri nelerdir?
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Anonim Halk Edebiyatı, kim tarafından yazıldığı belli olmayan eserleri barındırması özelliği ile ön plana çıkıyor. Halk tarafından konuşulan sade dille yazılmış eserleri barındıran Anonim halk edebiyatının birçok türü bulunmaktadır. Peki, Anonim Halk Edebiyatı Türleri nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anonim Halk Edebiyatı, kim tarafından yazıldığı belli olmayan eserleri barındırması özelliği ile ön plana çıkıyor. Halk tarafından konuşulan sade dille yazılmış eserleri barındıran Anonim halk edebiyatının birçok türü bulunmaktadır. Peki, Anonim Halk Edebiyatı Türleri nelerdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANONİM HALK EDEBİYATI TÜRLERİ NELERDİR?

Anonim halk edebiyatı türlerine baktığımızda hepsinin ortak noktası, kim tarafından yazıldığı belli olmayan eserleri barındırmasıdır. Bununla birlikte anonim halk edebiyatı türleri dili bakımından oldukça sade olan halk diliyle yazılmış eserlerdir. Anonim Halk Edebiyatı Türleri ise şu şekildedir;

- Atasözleri

- Deyimler

- Tekerlemeler

- Bilmeceler

- Masallar

- Meddah

- Halk Hikayeleri

- Orta Oyunu

- Efsaneler

- Karagöz

- Dualar ve beddualar

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