ANNO 1800, 3. Sezon Kartları ile geliyor

Ubisoft, Anno 1800'ün 3 DLC ile geleceğini duyurdu. Anno 1800; Docklands, Tourist Season, The Hight Life güncellemeleri ile gelecek. Oyuncular, liman ticaretleri yaparak ve büyük şehrin yüksek binalarını yöneterek benzersiz bir oyun deneyimi yaşayacaklar.

Anno 1800, 2020'nin sonunda dünya genelinde 1,7 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Yeni sezonda oyuncular; tur otobüsleri, modüler depo bölgesi ve gökdelenler sayesinde şehirlerini tanıtacak ve ihracat yapabilecekler.

3.SEZONUN İLK DLC PAKETİ

23 Şubat 2021'de yayınlanacak olan Docklands, 3. sezonun ilk DLC'si olacak. Dünyaca ünlü "Speicherstadt"dan esinlenerek modüler bir depo bölgesi inşa ederek şehirlerini geliştirecekler. Anno 1800, Doclands ile oyunculara nadir mallarını ihraç etmelerini sağlayacak.Oyuncular ve dünyanın her yerindeki şirketler arasında bağlantı kuracak olan Kaptan Tobias Morris'in yanı sıra oyunculara ilginç ihracatlar yapma ve bölgede söz sahibi olma imkanı sunulacak.

2021 ilkbaharı için çıkacak olan Tourist Season ile oyunculara turizm sektörünü tanıtacak. Oyuncular, en iyi restoranlarındaki ilginç aktiviteler ve lezzetli yemeklerle ziyaretçileri eğlendirebilecek. Aynı zamanda şehirlerinde bir tur otobüsü ağı kuracaklar.

"The High Life" ise, gökdelenlerle dolu büyük bir şehrin nasıl yönetileceğini ve yeni ticari ürünlerle vatandaşları nasıl memnun edeceğini öğretecek. The High Life, oyunculara Eski Dünya oturumlarını, şehirlerini ilerletmek için yeni anıtlar, oteller, restoranlar, binalar ve alışveriş merkezleri gibi yepyeni unsurlarla özelleştirmelerine olanak sağlayacak.

ANNO 1800 3. YIL SÜRÜMLERİ

TAM SÜRÜM: Ana oyun, Deluxe paket ve 3 adet sezon kartının her birini içerir.

GOLD SÜRÜM: Ana oyun, Deluxe paket ve sadece 3. Sezon Kartı'nı içerir.

ANNO 1800 3 SEZON DLC FİYATLARI

Anno 1800, PC için Ubisoft ve Epic Games mağazasında 19,00 euro'dan satışa sunulacak.

DLC'lerin ise satış fiyatları şu şekilde; "Docklands" için 6,99 euro, "Turist Sezonu" ve "The High Life" için 8,99.

Öte yandan oyuncuların oyun deneyimlerini geliştirmeleri için ücretsiz güncellemeler yapılacak.