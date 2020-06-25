Anneye bebeğe de askıda fatura
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Anneye bebeğe de askıda fatura

"Askıda Fatura" ile ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturmaya devam eden İBB, dayanışmayı büyütmek için "Kardeş Aile Paketi" ve"Anne – Bebek Paketi" uygulamasını hayata geçiriyor.

Anneye bebeğe de askıda fatura
25.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:44

İBB, pandemi döneminde geliri düşen ya da kaybolan kişilere destek olmak için başlattığı çalışmasını genişletiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geride kimseyi bırakmamak için bir yandan ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sunmayı ve yardım kolisi ulaştırmayı sürdürürken, bir yandan da hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturuyor. İBB tarafından onaylanmış, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş aileleri ve kişileri kapsayan "Askıda Fatura" uygulamasına katılım her geçen gün artarken yeni bir yardımlaşma uygulamasını başlatıyor. Ödeme güçlüğü çekenlerle, destek olmak isteyenleri buluşturan "Askıda Fatura"ya, bugünden itibaren "Kardeş Aile Paketi" ile "AnneBebek Paketi"ni dahil ediliyor.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR

İBB, Covid-19 nedeniyle daha da ağırlaşan ekonomik tablodan etkilenen İstanbullular için iki yeni destek paketini hayata geçiriyor. Başlatılan çalışma ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, ailelerin temel ihtiyaçlarına da destek oluyor.

"Kardeş Aile Paketi" ve "Anne-Bebek Paketi"ne başvurmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Alo 153'ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Destek Programını müracaat etmesi gerekiyor. Başvuru esnasında İstanbulkart numarası kaydı alınıyor ve onaylanması halinde kartlarına yükleme talimatı oluşturuluyor. Bakiye yüklenen ihtiyaç sahipleri İstanbulkart'ları aracılığıyla anlaşmalı marketlerden alış veriş yapabiliyor.

Başlayan çalışma için iki farklı destek tutarı belirlendi. Destek, Kardeş Aile'de ihtiyaca göre 100TL ile 250 TL iken Anne – Bebek için 1 çocuklu ailede 125 TL, 2 çocuklu aile ise 200TL olarak saptandı.

DAYANIŞMA GELİŞTİRİLİYOR

Geçim sıkıntısı çekenlere destekte bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya dahttps://askidafatura.ibb.gov.tr/ web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor. "Askıda Fatura" portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor. Ayrıca, İstanbulkart numaraları aracılığıyla alım gücü düşen ya da bulunmayan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardımda da bulunulabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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