Annesiz kedi yavrularına evin köpeği sahip çıktı
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Annesiz kedi yavrularına evin köpeği sahip çıktı

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı aile, çöp konteyneri yanında bulduğu yeni doğmuş 3 kedi yavrusunu eve getirip keçi sütüyle beslemeye çalışırken, 5 yaşındaki hiç doğum yapmamış köpeklerinin süt verdiğini görünce şaşkına döndü.

Annesiz kedi yavrularına evin köpeği sahip çıktı
23.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:35

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı aile, çöp konteyneri yanında bulduğu yeni doğmuş 3 kedi yavrusunu eve getirip keçi sütüyle beslemeye çalışırken, 5 yaşındaki hiç doğum yapmamış köpeklerinin süt verdiğini görünce şaşkına döndü. Yavru kediler köpeğin anne şefkatinden memnun.

4 yıl önce Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek yerleşen Alexsandra Balan - Sergey Popolitov çifti 8 yaşındaki İvan, 5 yaşındaki Gavril isimli çocukları ve Türkiye'ye gelir gelmez sahiplendikleri bir ayağı özürlü "Flaya" isimli Golden Retriever cinsi köpekleriyle yaşıyordu.

Geçtiğimiz günlerde mahallede akşam yürüyüşüne çıkan çift, yavru kedi miyavlamalarını duyunca kaynağını aramaya başladı ve çöp konteynerlerinin yanında 1-2 haftalık 5 kedi yavrusu gördü. Sürekli miyavlayan kedilerin terk edilmiş olduklarına emin olamayan çift, yavruların durumunu izlemeye aldı. Bir süre anne kedi görünmeyince yavruları alıp eve getiren çift, arkadaşlarının uyarısı üzerine yavruları geri götürdü. Bir süre sonra ortaya çıkan anne kedi, yavrulardan ikisini alarak gitti ve geri dönmedi. Anne kedi götürdüğü iki yavruyu da sonradan terk ederek kayıplara karışırken bu yavruları kedisi yeni doğum yapmış bir vatandaşın sahiplendiği öğrenildi.

2 gün sonra yavruları tok buldular

Geride kalan 3 yavrunun çaresiz kalması üzerine onları evlerine götüren Alexandra-Sergey çifti, anne sütüne yakın olması için çevreden keçi sütü bularak biberonla beslemeye başladı. 2-3 gün sonra yavruların, biberonla süt içmediklerini, tok olduklarını fark eden Alexandra ve Sergey, yavruları izlemeye aldı ve olanları görünce şaşkına döndü.

Doğum yapmamış köpeğin sütü gelmiş

Yavrular, acıktıklarında hiç çiftlememiş ve doğum yapmamış 5 yaşındaki köpekleri Flaya'yı emiyor, o da anne kedi şefkatiyle yavruların bütün bakımını yapıyordu. Köpeğin memelerini kontrol eden çift, süt geldiğini görünce bir kez daha şaşırdı. Dişleri çıkmaya başlayan yavrular yüzünden memeleri yara olmasına rağmen onları incitmeyen ve geri çevirmeyen Flaya'nın yavruları sahiplenmesine hayran kalan Alexandra-Sergey çifti ve çocukları yaşadıkları deneyimi, bir süre veteriner kliniğinde de çalışan hemşire arkadaşları Julya Özdemir ve diğer dostları ile paylaştı. Çifte yardımcı olan Julya Özdemir de daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Olayı duyan arkadaşları, Alexandra-Sergey çiftinin baktığı yavruları sahiplenmek için sıraya girdi.

Çiftleşme dönemlerinde annelik ağır basıyor

Çiftleşme dönemlerinde dişi köpeklerde bir ilişki olmasa da annelik duygularının yükseldiği, hatta memelerinden süt geldiği, bu dönemlerde hayvanların başka canlıların yavrularını hatta buldukları bir oyuncağı bile yuvalarına götürerek anne gibi baktıkları öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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