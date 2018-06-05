Annesiz Kalan Yavru Kurtları Kangal Emzirdi

Sivas'ta kaçak avcıların öldürdüğü kurdun yavrularına Anadolu Aslanı olarak bilinen 'Venüs' isimli Kangal Köpeği sahip çıktı.

Eşine az rastlanacak olay Sivas'ta yaşandı. Kaçak avcılık yapan kişiler, dişi bir kurt'u öldürdü. Dişi kurt köpeğinin 2 yavrusu ortada kalırken, Barış Çiçek isimli bir vatandaş durumu fark etti. Yavru kurtları Kangal Köpeği'nin yanına almayı başaran Çiçek, iki yavrunun kurtulmasına vesile oldu. Zira bir çok kurt ile mücadeleye giren 'Venüs' isimli Kangal Köpeği, annelik şefkatini ön plana çıkardı. Kurt yavrularına tepki vermeyen 'Venüs' aksine kendi yavrularından ayırt etmeyerek emzirmeye devam etti. Kurt yavruları bu süreçte açlıktan kurtulurken, belli bir oranda da gelişme kaydettiler. Ara sıra Kangal yavruları kurt yavrularına karşı tepki verdiği görüldü. Kurt yavrularının emmeyi bırakması üzerine Barış Çiçek tarafından 2 yavru barınağa teslim edildi.

Öte yandan dişi kurdu öldüren avcıların yakalandığı ve yüklü bir miktarda para cezası kesildiği öğrenildi. - SİVAS