ANNESİZ KALAN YAVRU KİRPİLER KORUMADA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde annesiz kalan 3 yavru kirpi, koruma altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde annesiz kalan 3 yavru kirpi, koruma altına alındı.

Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarında yavru kirpileri görünce durumu ailelerine haber verdi. Anne kirpinin sert bir cisimle darbe alması sonucu öldüğünü değerlendiren vatandaşlar, kirpileri güvenli bir ortama aldıktan sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Veteriner hekimler tarafından ilk kontrolleri yapılan ve sağlıklı oldukları belirlenen 3 yavru kirpi, korumaya alındı.

Kirpileri kontrol eden veteriner hekim Ahmet Kuşseven, "Anneleri öldüğü için kliniğimize getirilen yavruları kontrolümüzden geçirdik. Sadece bir tanesinin gözünde ufak bir çapak vardı. Genel durumları gayet iyi. Kendi yaşam alanlarına salınabilecek düzeye gelene kadar burada misafirimiz olacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı