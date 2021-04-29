Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor
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Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Yozgat'ta ölen anne tilkinin, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan 5 yavrusu, bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Yozgat'ta ölen anne tilkinin, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan 5 yavrusu, bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

Araç çarpması sonucu annesiz kalan yavru tilkiler, vatandaşlar tarafından Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.

Koruma altına alınan tilkilerin bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

Tilki yavrularına annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışan Emiroğlu, onları "Dalton Kardeşler" diye çağırıyor.

"Yaban hayvanlarımızı koruyup doğaya tekrar kazandırmaya gayret gösteriyoruz"

Emiroğlu, AA muhabirine, yavruların 6 haftalık olduğu bilgisini vererek, "Yavru tilkiler, 3 aylık olana kadar sütle beslenecek. 6 aylık oldukları zaman doğal ortamına geri bırakılacaklar." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinin, çevre illerdeki yaralı yaban hayvanlarının iyileştirilmesi ve bakımı için kurulduğunu anlatan Emiroğlu, "Ayı, vaşak, geyik, karaca, akbaba gibi yaban hayvanlarının tedavilerini ve bakımları yapıyoruz. Daha sonra yetişme ortamlarına geri bırakıyoruz. Bölge için önemli bir merkez. Bizler de elimizden geldiğince yaban hayvanlarımızı koruyup doğaya tekrar kazandırmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor
Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor
Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor
Annesiz kalan tilki yavrularına rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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