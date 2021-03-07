Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
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Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi

07.03.2021 08:26 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:30
Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi

Erzincan'da annesi ölen 7 köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek emziriyor.

Erzincan'da annesi ölen 7 köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek emziriyor.

Trafikte araç çarpması sonucu ölen bir anne köpeğin yavrularını, kendi yavrularını gençlik hastalığı sonucu kaybeden başka bir anne köpek sahiplendi. Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı yetkileri annesiz kalan yavru köpekleri kendi yavrularını gençlik hastalığı dolayısıyla kaybetmiş bir anne köpek ile tanıştırdılar ve anne köpek hiç bir yavruyu reddetmedi.

Konu hakkında açıklama yapan Hayvan Barınağı yetkilisi Veteriner Hekim Arife Kaya; "Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevi görevlileri olarak yavrularını kaybeden anneyle annesiz kalan yavruları büyük bir mücadele ile buluşturduk ve anne yavruları sahiplendi. Süt annemiz çok tatlı, 7 tane yavruyu sahiplendi. Günlük onları annenin yavruları sahiplenmesi içinde günlük başlarını bekleyip emzirmeye çalıştık. Şükür ki sahiplendi yavrularda annelerini çok benimsediler. Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi. - ERZİNCAN

Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi
Annesiz kalan 7 yavru köpeği başka bir anne köpek sahiplendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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