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Annesiyle yolda yürürken gasp edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Annesiyle yolda yürürken gasp edildiMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Annesiyle yolda yürürken gasp edildi

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesinde B.P ve annesi M.P evlerine giderken motosikletli 2 kişinin gaspına uğradı. Gaspçılar kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı.

Olayda sonra büyükşok yaşıyan genç kadın ile annesi polis merkezine giderek şikayette bulundular.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesiyle yolda yürürken gasp edildi

Annesiyle yolda yürürken gasp edildi

İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Son Dakika Haberleri

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