Annesiyle yolda yürürken gasp edildi
Annesiyle yolda yürürken gasp edildiMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.
TARSUS, MERSİN (İHA) - Annesiyle yolda yürürken gasp edildi
MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın annesi ile yolda yürürken gasp edildi.
Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesinde B.P ve annesi M.P evlerine giderken motosikletli 2 kişinin gaspına uğradı. Gaspçılar kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı.
Olayda sonra büyükşok yaşıyan genç kadın ile annesi polis merkezine giderek şikayette bulundular.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.