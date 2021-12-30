ANNESİYLE YOLDA YÜRÜRKEN ÇANTASINI ÇALDILAR; KAPKAÇ ANI KAMERADA

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde annesiyle yolda yürüyen B.P.'nin yanına motosikletle yaklaşan iki kişi, kapkaç yöntemiyle çantasını çalıp kaçtı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde B.P ve annesi M.P., yolda yürürken evlerine yaklaştıkları sırada motosikletli iki kişi, yanlarına yaklaştı. Motosikletin arkasında oturan şüpheli, kollarını uzatıp, B.P.'nin omzundaki çantayı çekip aldı. Olaydan sonra büyük şok yaşayan B.P. ve annesi M.P., yakınlardaki polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kadının motosikletlilerin arkasından koştuğu da görüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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