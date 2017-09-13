Annesiyle Uyuyan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, annesiyle uyuduğu sırada hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.



İddiaya göre, İlemin Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Yamşak (26), sabah kalktığında aynı yatakta uyuduğu oğlu 1,5 yaşındaki Ekrem'in hareket etmediğini fark etti.



Oğlunu komşularının yardımıyla Erdemli Devlet Hastanesine götüren anne Yamşak, çocuğun öldüğünü öğrendi.



Eşi Ömer Yamşak'ı da kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiği öğrenilen anne güçlükle sakinleştirildi.



Ölümü şüpheli bulunan Yamşak'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.