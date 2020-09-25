Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

25.09.2020 03:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 03:26

Son dakika habere göre Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi Adana'da annesiyle tartışan bir kişi evinde bulunan eşyaları yaktıktan sonra çatılardan atlayarak kaçtı.

Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

ADANA - Adana'da annesiyle tartışan bir kişi evinde bulunan eşyaları yaktıktan sonra çatılardan atlayarak kaçtı. Polis şahsı eve yakın bir yakaladı. Evindeki eşyalar yanan anne gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 480 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa H., annesi Zılga H. ile tartışınca evinde bulunan eşyaları ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

"Polisler kapıyı açamasın diye evin kapısına eşya istifleyip çatılardan kaçtı"

Polislerin geldiğini fark eden Mustafa H., evin kapısının önüne eşyaları istifleyerek kapının açılmasını engelledi. Daha sonra oturduğun evin çatısına çıkarak diğer evlerin çatılarına atlayıp kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını levye yardımı ile açarak yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı gerçekleştiren Mustafa H. ise evin yakınlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Oturdukları evde eşyaları yanan anne Zılga H., gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi
Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Halife Hafter Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Emrah Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Annesiyle tartıştı oturdukları evi ateşe verdi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 03:27:03. #1.14#
title