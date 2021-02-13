Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada

13.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:13
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada

SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.A. (46), annesiyle tartışıp, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı.

SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.A. (46), annesiyle tartışıp, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. A.A. itfaiyenin açtığı brandaya düşerken, o anlar ise kameraya yansıdı. A.A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 3'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, işsiz olduğu belirtilen A.A., alkollü olarak eve geldikten sonra annesiyle tartışmaya başladı. A.A.'nın seslerini duyan komşular, polise haber verdi. Polis ekiplerinin geldiği sırada, dışarı çıkan annesinin ardından evin kapısını kilitleyen A.A., çıktığı balkonda, parmaklıkların dış kısmına tutunarak, intihara kalkıştı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkon tarafındaki binanın bahçesine ve sokak kısmına branda açtı. Polis ekiplerinin bir süre devam eden ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyen A.A., bir anda kendisini şişme brandanın bulunduğu boşluğa bıraktı. Kafası kaldırım tarafına gelecek şekilde brandanın üzerine düşen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Öte yandan, A.A.'nın kendisini boşluğa bıraktığı o anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Sivas
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Antalya Twitter Liverpool
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 21:13:24. #1.14#
title