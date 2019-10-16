Annesiyle tartışan dayısını vurdu

16.10.2019 12:27

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi annesi ile tartışan dayısını silahla yaraladı.



Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ağabeyi E.B. ile tartışan Z.B. adlı kadın daha sonra evine çıktı. Annesinin darp edilmiş halini gören C.D. adlı şahıs eline aldığı pompalı tüfekle dayısını vurdu.



Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan E.B. (49), kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis zanlının bulunması için çalışma başlattı.



C.D.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA