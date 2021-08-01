Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp
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Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıpANKARA'nın Çubuk ilçesinde, annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgül, kayboldu.

Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgül, kayboldu. Nisanur'un bulunması için ekipler harekete geçti.

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur TOKİ bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre evden annesi ile birlikte parka çıkan otizmli Nisanur Akgül, bir süre sonra gözden kayboldu. Anne gözden kaybolan kızını bulamayınca durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, Özel Harekat, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaybolan küçük kızın bulunması için tüm ekipler seferber oldu. Ayrıca tedbir amaçlı bölgeye sağlık ekibi de sevk edildi. Yüzde 90 duyma engelli olduğu ve konuşamadığı belirtilen küçük kız için arama çalışmaları devam ediyor.

Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp
Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp
Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp
Annesiyle parka giden 5 yaşındaki otizmli Nisanur kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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