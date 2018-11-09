Annesiyle Küs Olan Hadise, Babasını Türkiye'ye Getirmeye Çalışıyor

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün kızlarının kendisiyle ilgilenmediğini söyleyerek intihara kalkışması, aile içinde büyük sıkıntıya yol açmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA DEMİŞTİ"

Olay sonrası anne Açıkgöz, kızı Derya'yla bir AVM'de görüntülenerek aile içinde her şeyin yoluda gittiğini söylemişti. Ancak olayın perde arkasının farklı olduğu ortaya çıktı. Anne Gülnihal Açıkgöz'ün, kızı Hadise'yle yan yana görünmemesi kafaları karıştırdı.

ANNE AÇIKGÖZ HADİSE'YLE KÜS

Anne Açıkgöz'ün kızı Hadise'yle küs olduğu öğrenildi. Hatta ikilinin intihar olayının ardından hiç konuşmadığı söylendi. Kendini yalnız hisseden Hadise, Belçika'da yaşayan babası Hasan Açıkgöz'e sığındı. Popçu 11 yaşındayken annesinden boşanan babasını İstanbul'a getirmek için ikna etmeye çalışıyor. Popçu, bu zor günlerde kendisine destek olan babasının her daim yanında olduğunu yakın çevresiyle paylaşıyor.

"BEN BİRAZ ANNECİYİM"

Hadise bir röportajında şöyle demişti: Beni en çok üzen annemle babamın ayrılığı… Babamla çok görüşemiyoruz ama konuşuyoruz. Ben biraz anneciyim.