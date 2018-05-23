22 Yaşındaki Genç, Annesiyle İlişkisi Olduğundan Şüphelendiği Komşusunu Öldürdü
Kahramanmaraş'ta 22 yaşındaki genç, annesiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği komşusunu önce dövdü, ardından da av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ali S. (22), annesi Habibe S. ile ilişkisi olduğu öne sürülen komşusu Hacı Gök'ü (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
CEP TELEFONU İLE KONUŞTUKLARINI FARK ETTİ
Olay, dün akşam saatlerinde Alembey Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S., evde annesi Habibe S.'nin komşuları Hacı Gök ile cep telefonuyla konuştuğunu fark etti, aralarında ilişki olduğunu iddiasıyla öfkeye kapıldı.
ÖNCE DÖVDÜ, SONRA SİLAHA SARILDI
Ali S.'nin durumu babası Mehmet S.'ye anlatması üzerine evde tartışma yaşandı. Bu sırada eve Hacı Gök geldi. Ali S., Gök'ü önce dövdü, ardından da av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdü.
BİRİ CEZAEVİNE DİĞERİ KARA TOPRAĞA
İhbar üzerine olay yerine giden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali S. ile babası Mehmet S.'yi olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına aldı. Hacı Gök'ün cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Toplumda evli erkeklerin 50 si capkin... evli kadinlarin 20 si... telefon gorusmeleri, mesajlari bilgisayarlar incelense daha cok capkinliklar cikabilir. Ahlaken de avrupali oluverdik. Ab uyum yasalarinda zina) pardon capkinlik esnetildi. Alışın sizde artik bu tur olaylara.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hep yalanlar üzerine kurulu bir düzen var. Evlilikler yalan, sadakat yalan , dürüstlük yalan. Yalandan bir dünyada hep rollere bürünmüş kendi olamamış insanlar. Sevmek suç , öldürmek başarı sayılıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİR GÜN KADINLAR ERKEKLERE HÜKMEDECEKLER İŞTE O GÜN TÜM ERKEKLER KADINLARA ZULM EDECEKLER SAYGI EDEP GÜVEN KALMADI ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA TÜM KİRLİLİKLER ORTAYA ÇIKIYOR KINADIĞIMIZ AVRUPA DAN BETER HALDE ÜLKEMİZ. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çok vahim ve tehlikeli durum sakıncalı nerdeyse komşu komşuya affedersiniz gõz koymus onun kocası digerinin karısı varken bu haysızlık haram niye yazık olene óldùreneCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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annenin bir hayatı olamaz mı zorlamı yapıyorlarmışCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır