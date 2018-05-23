22 Yaşındaki Genç, Annesiyle İlişkisi Olduğundan Şüphelendiği Komşusunu Öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ali S. (22), annesi Habibe S. ile ilişkisi olduğu öne sürülen komşusu Hacı Gök'ü (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

CEP TELEFONU İLE KONUŞTUKLARINI FARK ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Alembey Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S., evde annesi Habibe S.'nin komşuları Hacı Gök ile cep telefonuyla konuştuğunu fark etti, aralarında ilişki olduğunu iddiasıyla öfkeye kapıldı.

ÖNCE DÖVDÜ, SONRA SİLAHA SARILDI

Ali S.'nin durumu babası Mehmet S.'ye anlatması üzerine evde tartışma yaşandı. Bu sırada eve Hacı Gök geldi. Ali S., Gök'ü önce dövdü, ardından da av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdü.

BİRİ CEZAEVİNE DİĞERİ KARA TOPRAĞA

İhbar üzerine olay yerine giden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali S. ile babası Mehmet S.'yi olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına aldı. Hacı Gök'ün cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.