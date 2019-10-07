Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı (2)
TUTUKLANDIAntalya'da, evde annesi Şerife A. ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan zabıta memuru Mehmet Kemal Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
07.10.2019 16:25
TUTUKLANDI
Antalya'da, evde annesi Şerife A. ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan zabıta memuru Mehmet Kemal Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA