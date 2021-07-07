Annesiyle atlattığı Kovid-19'dan babasını kaybeden doktor, cenazeye dahi katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor

Altınözü Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erol Numanoğlu, annesi ve kendisinin de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği babasının hem son günlerinde yanında olmamanın hem de cenaze törenine dahi katılmamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Altınözü Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erol Numanoğlu, annesi ve kendisinin de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği babasının hem son günlerinde yanında olmamanın hem de cenaze törenine dahi katılmamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Numanoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 7 ay önce şiddetli ağrıları üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hemen evde karantina sürecine girdiğini aktaran Numanoğlu, "Eve gider gitmez yatağa girdim, yatış o yatış oldu. Ertesi gün çok şiddetli bacak ağrıları yaşadım. Gece uyuyamadım, terledim, karın şişkinliği oldu. Bacaktaki ağrı belime, sırtıma, her tarafıma dolaşmaya başladı. Hastalığın 4 veya 5. gününde ağırlaştığımı hatırlıyorum, hatta ölüm korkusu bile hissettim." diye konuştu.

Numanoğlu, şikayetlerinin artması üzerine yeniden hastaneye giderek tomografi çektirdiğini ve akciğerlerinde tutulma saptanması üzerine iki hafta daha evde karantinada kaldığını anlattı.

Kovid-19'a, aynı dönemde anne ve babasının da yakalandığını dile getiren Numanoğlu, ailecek zor bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Bir yandan hastalıkla boğuştuğunu bir yandan da cenazesine dahi katılamadığı babasının yasını tuttuğunu aktaran Numanoğlu, şöyle devam etti:

"Ölüm korkusunu ve çaresizliği hissettim. Babamı maalesef 4. günde kaybettim, annemin de 1 ay kadar hastanede yatma süreci oldu. Onu kurtardık ama babamı kaybettik. Ölüm korkusunu ve çaresizliği hissettim. Babamı maalesef 4. günde kaybettim, annemin de 1 ay kadar hastanede yatma süreci oldu. Onu kurtardık ama babamı kaybettik. Bir tek şu beni çok üzdü; babamın son günlerinde yanında olamadım çünkü ben de hastaydım. Genelde hep yanındaydım ama son günlerinde onun yanında olamadım."

Yaklaşık 14 gün sonra iyileştiğini ve kendini bunun için şanslı hissettiğini anlatan Numanoğlu, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına yardımcı olması için herkese tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

"Her gün 'Bana ne olacak acaba?' diye yaşıyorsunuz"

Aynı hastanede görevli hemşire Hacer Çevik de 10 günlük evde izolasyonla atlattığı hastalıkta, ilk belirtisinin koku kaybı olduğunu ifade etti.

Hastalık sürecinde henüz 5 yaşındaki çocuğuna sarılamamanın bir anne olarak kendisini çok etkilediğini anlatan Çevik, "Bu öyle bir hastalık ki bize ne yapacağını bilmiyoruz, her gün 'Nefes alabiliyor muyum, daha kötü olacak mıyım?' diye kendi kendime sordum. Her gün 'Bana ne olacak acaba?' diye yaşıyorsunuz." dedi.

Yoğun bakım hemşiresi Erdi Arslanoğlu da yakalandığı Kovid-19'dan 14 günlük evde tedaviyle kurtulduğunu ve şimdiye kadar hiç yaşamadığı şiddetli eklem ağrısı çektiğini anlattı.

Sağlıkçı olduğu için bir gün Kovid-19'a yakalanacağını bildiğini ancak etkisinin bu denli şiddetli olabileceğini kestiremediğini dile getiren Arslanoğlu, "Yakalandıktan sonra söylenilenlerin ne kadar doğru olduğunu daha iyi gördük, yaşadığım ağrıları tarif edemem." diye konuştu.

Sağlık teknikeri Şehmuz Turan da eklem, kas, baş, boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle geçirdiği Kovid-19'u 10 günde atlatıp görevine döndüğünü kaydetti.

En büyük fobisinin kapalı bir ortamda yalnız kalmak olduğunu, yaşadığı nefes darlıklarında bunu daha yoğun hissettiğini anlatan Turan, "Onlara bir şey bulaştırırım korkusuyla 2 yıl ve 3 bayramdır başka şehirdeki anne babamı göremiyorum. O yüzden insanlardan kurallara uyarak bize yardımcı olmasını istiyoruz. Onlar ne kadar çok dikkat ederse biz de o kadar iyi kendimizi koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz