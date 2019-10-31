31.10.2019 12:42

Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen E.E.'nin(20), 52 gün önce doğum yaptığı hastanede terk ettiği erkek bebeğe, aynı hastanede görevli çocuk doktoru Aslıhan Abbasoğlu sahip çıktı. Doktor bebeğin hem tedavisini hem de ihtiyaçlarını üstlendi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.E., 9 Eylül günü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğum yaptı. Hamileliğin 26'ncı haftasında 1 kilogram ağırlığında, prametüre olarak dünyaya gelen erkek bebek, yeni doğan ünitesinde kuvöze konulup, tedaviye alındı. Anne E.E. ise doğum yaptığı gün bebeğini terk ederek hastaneden ayrıldı. İsim verilmeyen bebeğin bakımını Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu üstlendi. Bebeğe yeni kıyafetler alan Abbasoğlu, tedaviyi de kendisi yapıyor.

'ANNESİNİN BEBEĞİ İSTEMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Annesinin bebeği istemediği için bırakıp gittiğini ifade eden Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, Bebeğimiz 26 haftalık olarak doğdu. 20 yaşındaki bir annenin ilk gebeliğinden normal doğum ile dünyaya geldi. Doğduğunda bu bebeğimizi yoğun bakım ünitesine aldık. Çünkü 26 haftalık ve bin gram ağırlığında bir bebekti. Acilen kuvöze alıp solunum cihazına bağladık. Daha sonra annesi ile iletişime geçtik, annenin bebeği istemediğini öğrendik. Bin gram doğmuştu, şu an bin 600 gram oldu. Bebeği makineden ayıramadığımız için bir hortum aracılığı ile besliyoruz. Bebeği enfeksiyon riski olduğu için makineden ayıramadık. Prametüre bir bebek olduğu için uzun bir yolculuğu var. Daha önce de böyle bebekler takip ettik, 100-120 gün yatan bebekler olabiliyor diye konuştu.

HİÇ ANNE SÜTÜ ALMADI

Bebeğin hiç anne sütü ile beslenemediğini belirten Abbasoğlu, Bu süreçte en çok üzüldüğümüz şey hiç anne ziyareti olmadı. Bebeğimize anne sütü hiç gelmedi. Ben hemşire arkadaşlarımız ve asistanlarımız ile birlikte bebeğin bakımlarını üstlendik. Üzerine kıyafetler alıp mamalarını temin ettik. Anne şefkati kadar olmasa da elimizden geldiğinde şefkat gösterip bebeğimizi büyütmeye çalışıyoruz. Burada hepimizin gözbebeği oldu ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNDA KORUYUCU AİLEYE VERİLECEK

Sosyal Hizmetler Kurumu ile irtibat kurulacağını ve bebeğin koruyucu aileye verileceğini söyleyen Abbasoğlu, Bu bebek aslında ilk bebeğimiz değil. Biz daha önce de böyle bebekler ile karşılaştık. Üniversite hastanesi olduğu için gelen her gebeyi kabul ediyoruz. Bunların içinde kimi zaman ilişki dışı gebelikler kimi zaman bir takım bağımlılıkları ya da psikolojik sorunları olduğu için bebeği kabul etmeyen anneler oluyor. Bu bebekleri büyütüp, taburcu olacak duruma geldiğinde sosyal hizmetler ile irtibata geçiyoruz. Bu bebeklere koruyucu aile bularak, iyi bir ailede bakımlarının devamı için elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Kaynak: DHA