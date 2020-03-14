Annesinin tarifiyle yaptığı köy ekmeğiyle aile bütçesine katkıda bulunuyor
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Bolu, Güncel

Annesinin tarifiyle yaptığı köy ekmeğiyle aile bütçesine katkıda bulunuyor

Bolu'da yaşayan 55 yaşındaki Zeliha Yıldırım, evinin önüne yaptırdığı odun fırınında annesinin tarifine göre pişirdiği ekşi mayalı patatesli köy ekmeğini bölge halkına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

14.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:52
Annesinin tarifiyle yaptığı köy ekmeğiyle aile bütçesine katkıda bulunuyor

Bolu'da yaşayan 55 yaşındaki Zeliha Yıldırım, evinin önüne yaptırdığı odun fırınında annesinin tarifine göre pişirdiği ekşi mayalı patatesli köy ekmeğini bölge halkına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yeniçağ ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Yıldırım, çocukluğunda annesinin yaptığı köy ekmeğinin tadını özleyince harekete geçti.

Eşinin de desteğiyle evinin önüne fırın yaptıran Yıldırım, annesinin tarifine göre ekşi mayalı patatesli köy ekmeği pişirmeye başladı.

İlk başlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ekmek yapan Yıldırım, bölge halkının da talep etmesi üzerine sayıyı artırdı.

Yıldırım, haftada 2 veya 3 defa yaktığı odun fırınında ekşi mayalı patatesli köy ekmeklerini tanesini 8 liradan satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Annemin 40-50 yıl önce yaptığı ekmeğin aynısını yapıyorum"

Zeliha Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy ekmeğinin özünün ekşi maya ve patates olduğunu belirterek, "Köy kızıyım. Daha önceleri annemin yaptığı köy ekmeklerine özlem duyup ekmek yapmaya başladım. Yaptığım ekmeklerle kendi ihtiyacımı karşılıyorum, fazla olan ekmekleri de komşulara satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

Yıldırım, odun ateşiyle pişen ekmeklerin çok lezzetli olduğunu ve geç bayatladığını anlatarak, "Haftada 2 veya 3 fırın kez köy ekmeği yapıyorum. Bir seferde yaklaşık 30 ekmek alıyorum. Bu işi severek yapıyorum." dedi.

Ekmek yapmayı küçükken annesinden öğrendiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çocukken annem ekmek yaparken onun yanında öğrendim. Ekmeğim ekşi mayalı ve patatesli. Akşamdan ekşi mayasıyla patatesini hazırlıyorum. Sabah erken kalkıp hamurunu yoğurduktan sonra 2 saat mayalanması için bekletiyorum. Ondan sonra fırını yakıp fırına atıyoruz. Fırında da 1,5 saat pişiyor."

Yıldırım, annesinin 40-50 yıl önce yaptığı ekmeğin aynısı tarifini bozmadan yaptığını belirterek, "Ekşi mayayla yaptığım için tadı da normal fırınlarda satılan ekmeklerden farklı. Çok yorucu bir iş ama küçüklükten alışkın olduğum için zor gelmiyor. Komşularım da yaptığım ekmeklerin tadı farklı olduğu ve bayatlamadığı için fırından değil, benden ekmek alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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