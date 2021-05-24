Annesinin şikayetçi olmadığı, gasp sanığına 6 yıl hapis
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Annesinin şikayetçi olmadığı, gasp sanığına 6 yıl hapis

Annesinin şikayetçi olmadığı, gasp sanığına 6 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de annesi A.B.'nin (60), parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil B.'nin (20), yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de annesi A.B.'nin (60), parasını gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil B.'nin (20), yargılanmasına devam edildi. Annesi A.B.'nin şikayetçi olmadığını söylediği duruşmada, mahkeme Halil B.'yi 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kocasinan ilçesinde oturan Halil B., 5 Mart günü, bir süredir para istediği annesi A.B.'den yeniden para istedi. A.B.'nin para vermek istememesi üzerine, anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Halil B., annesine evde bulunan eşyaları fırlatıp, iddiaya göre "Gözüme değişik görünüyorsun, seni öldüreceğim" dedi. Bunun üzerine A.B., polisi arayarak durumu bildirip, oğlu Halil B.'den şikayetçi oldu. Polis, Halil B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil B., çıkarıldığı mahkemece 'silahla yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Halil B., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, annesi A.B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Halil B., beraatini talep etti. Anne A.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti Halil B.'nin eyleminin 'yağmaya teşebbüs' kapsamında kaldığına hükmederek, 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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