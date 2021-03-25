Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 15 yıl hapis
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Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 15 yıl hapis

25.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:10
Annesinin sevgilisini öldüren sanığa 15 yıl hapis

ANTALYA'da annesinin 5 yıldır birlikte yaşadığı Sıddık Erim'i kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle av tüfeğiyle öldüren Oğuzhan B., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da annesinin 5 yıldır birlikte yaşadığı Sıddık Erim'i kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle av tüfeğiyle öldüren Oğuzhan B., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 1 Mayıs'ta Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Sıddık Erim, 5 yıldır birlikte yaşadığı S.A. adlı kadının çocukları M.B. ve Oğuzhan B. ile sık sık tartışma yaşadı. Olay günü yaşanan tartışma sırasında Sıddık Erim, S.A. ve Oğuzhan B.'ye ağır hakaret içeren söz ve eylemlerde bulundu. Arbede sırasında Oğuzhan B., av tüfeği ile Sıddık Erim'e iki el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Oğuzhan B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçunda tutuklandı.

15 YILA MAHKUM EDİLDİAntalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Oğuzhan B., öldürme kastı olmadığını belirterek, yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'tahrik altında kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan B.'ye, 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Maktulün küfürlü konuşmaları üzerine atılı suçun işlediğine kanaat getiren heyet, Oğuzhan B.'ye tahrik indiriminde bulunarak cezayı 18 yıla düşürdü. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 15 yıla indirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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