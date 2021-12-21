Annesinin sevgilisini bıçaklayan sanık: ya cezamı verin ya da tahliye edin

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'da annesinin sevgilisi Enis Y.'yi yatak odasında görünce 3 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istenen Emre T. (19) "Enis Y. pişman oldu ve şikayetini geri çekti. ya bana cezamı verin ya da tahliye edin" dedi.

Altındağ ilçesinde yaşayan Emre T., 10 Şubat'ta evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada annesi B.T.'nin odasından sesler duydu. Odaya giden Emre T. yatak odasında annesinin sevgili Enis Y.'yi gördü. Bunun üzerine Emre T., mutfaktan aldığı bıçakla Enis Y.'yi sırtından, karnından ve sol omzundan bıçakladı. Emre T. daha sonra arkadaşı Oğuz K.'yı arayarak durumu anlattı.

Emre T. ise olayda öldürme kastının olmadığını ifade ederek "Enis Y. de olaydan dolayı pişman oldu ve şikayetini geri çekti. Kendisi annemle mutlu, benim kendilerine karşı hiçbir nefretim yok. Bu durum, bana psikolojik baskı yapıyor. Arkadaşlarım üniversite sınavına gitti, ben gidemedim. Ben zaten bittim. ya bana cezamı verin ya da tahliye edin" diye konuştu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.