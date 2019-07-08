Annesinin PUBG Oynamaması İçin Telefonuna El Koyduğu Genç İntihar Etti

Son yılların önemli sorunlarından bir tanesi oyun bağımlılığı. Çocuklar, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlarda geçiriyorlar ve bu da onların oyun bağımlısı olmasına neden oluyor. Yine Hindistan'dan gelen bir haber, oyun bağımlılığının sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Hindistan'ın kuzey kesiminde bulunan Jind kasabasında yaşanan olayda, 17 yaşındaki bir genç, annesinin kızarak elindeki telefonu alması nedeniyle intihar etti. Gencin annesi, çocuğunun sürekli olarak PUBG Mobile oynadığı için kızdığını ve telefonuna el koyduğunu ifade etti.

Hindistan'ın yerel haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki genç, okulunun bitmesi nedeniyle vaktinin neredeyse tamamını akıllı telefonundan PUBG Mobile oynayarak geçiriyordu. Talihsiz gencin annesi ise bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek zaman zaman çocuğuna kızıyordu. Son tartışmanın ardından annesi, gencin telefonuna el koyarak oyun oynamasını yasakladı.

Gencin polis memuru olan babası, eşiyle çocuğunun sık sık bu konu yüzünden tartıştıklarını, son tartışmanın yaşandığı gün görevde olduğunu ve eve geldiğinde ise çocuğunun kendisini asmış olduğunu gördüğünü ifade etti.

Bu tür olaylar son zamanlarda gittikçe artıyor. Oyun bağımlılığı ile ilgili olarak en büyük görev ise ebeveynlere düşüyor. Ebeveynlerin gözlerinin mutlaka çocuklarının üzerinde olması ve bu konuda tartışmadan ziyade anlaşma yollarının aranması gerekiyor. Oyun bağımlılığı günümüzün su götürmez bir gerçeği ancak yine de bu konunun üstesinden gelinebilir.