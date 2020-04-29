Annesinin otomobilde bıraktığı çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı (2)
ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA İnegöl'de Bursa- Ankara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik...
29.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:40
ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İnegöl'de Bursa- Ankara yolundaki dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinden çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası gmörüntülerine anbean yansıdı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: DHA