Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadının evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadının evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınan yaşlı kadının oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Nazilli ilçesi Yani Mahalle Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana gelmişti. Apartman sakinlerinin 60 yaşındaki Ayşe B.'nin oturduğu daireden kötü kokular geldiği ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye geldi. Girilen evde üstü örtülü halde ölü bulunan yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada bu sabah darp edildiği iddiasıyla Nazilli Devlet Hastanesine giden Ayşe B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu M.B.'yi gözaltına aldı. Komşuların ifadesine göre M.B. ile annesi Ayşe B.'nin geçtiğimiz Cumartesi günü evde tartıştıkları, M.B.'nin annesini darp ettiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi

Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi
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Haber: Annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler
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