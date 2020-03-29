Annesinin öldürdüğü Şükran Nur'un babası: En ağır şekilde cezalandırılsın
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Çerkezköy, Tekirdağ, Meryem, Güncel

Annesinin öldürdüğü Şükran Nur'un babası: En ağır şekilde cezalandırılsın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi Meryem Doğan (25) tarafından karnına yumrukla vurularak öldürüldüğü öne sürülen Şükran Nur İpek'in (3) babası Yakup İpek (31) konuştu.

29.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 08:39
Annesinin öldürdüğü Şükran Nur'un babası: En ağır şekilde cezalandırılsın

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi Meryem Doğan (25) tarafından karnına yumrukla vurularak öldürüldüğü öne sürülen Şükran Nur İpek'in (3) babası Yakup İpek (31) konuştu. İpek, eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyip "Kızımı görmeyi hayal ederken cenazesini aldım. Ne olursa olsun ben bunun peşini bırakmayacağım. Canımın bir parçası gitti. Bana şimdi ondan sadece geriye birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar kaldı" dedi.

Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan, 10 gün önce ilk eşi inşaat işçisi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek'i, karın ağrısı ve kusma şikayetlerinin ardından baygınlık geçirince kocası A.D. ile birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan 'şüpheli ölüm' raporu polise bildirildi. Rapor üzerine Meryem Doğan ile eşi A.D., gözaltına alındı. Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı.

'KUSTU, KARNI AĞIRDI, AĞRI KESİCİ VERDİM'Meryem Doğan'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.ESKİ EŞİNİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİŞükran Nur'u İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa veren Yakup İpek, eski eşinin en ağır cezayı almasını istedi. 2013 yılında evlendiği Meryem Doğan'dan iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyleyen İpek, boşanma öncesinde eşinin iki çocuğu da alıp, şiddet gördüğü iddiasıyla sığınma evine yerleştiğini anlattı.'EVLENİNCE ÇOCUKLARI YURTTAN ALDI'Eşinin daha sonra kadın sığınma evinden kaçarak Kırıkkale'ye gittiğini, çocuklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yuvasına bıraktığını öğrendiğini belirten İpek, şunları söyledi: "Hemen çocukların yanına giderek ziyaret ettim. Bana boşanma davası açmasıyla Çerkezköy'de görülen davada boşandık. Mahkeme velayeti bana verdi. Mahkeme ayrıca yılda bir kez anneye görmesi için izin verdi. Velayet bende olunca çocuklarımın Kırıkkale'den İstanbul'a gelmesi için dilekçe verdim. Ancak İstanbul'da yer olmayınca Tekirdağ'a verdiler. Ben çocukları ziyarete sürekli olarak gidiyordum. Beni arayıp çocukları almamı istediler. Yoksa 'annesine vereceğiz' diye söylediler. 'Anneye de bana vermeyin devletin kurumunda kalsın' dedim. Eski eşim evlenince yurttan çocukları aldı. Daha sonra Erkan'ı Trabzon'daki ailesinin yanına gönderip, Şükran Nur'u da kendi yanın aldı."'KIZIMI GÖRMEYİ UMARKEN CENAZESİNİ ALDIM'

Minik kızının ölümüne neden olan eski eşi Meryem Doğan, hakkında kendisinin de davacı olacağını söyleyen Yakup İpek, "Kızımın öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadım. Hala da olayın şokundayım. Kızımı görmeyi hayal ederken cenazesini aldım. Eski eşimden davacıyım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ne olursa olsun ben bunun peşini bırakmayacağım. Canımın bir parçası gitti. Bana şimdi ondan sadece geriye birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar kaldı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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